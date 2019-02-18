ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція відкрила справу за фактом загибелі дітей у пожежі в Чернігівській області

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 11:39
Поліція відкрила справу за фактом загибелі дітей у пожежі в Чернігівській області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Попередньо причиною трагедії стало порушення правил використання пічного опалення

Менська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі трьох дітей на пожежі у селі Дягова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Чернігівської області.

Попередньо причиною трагедії стало порушення правил використання пічного опалення. Самої ж матері на момент пожежі не було вдома. 

"Мати розтопила грубу та пішла у справах. Поки її вдома не було, в будинку зайнялося полум’я", - повідомили у поліції.

В результаті пожежі загинули три дитини (2015, 2016 та 2017 років народження). Будинок горів протягом двох годин, площа пожежі склала 50 квадратних метрів.

До цього в Києві сталася пожежа в будівлі Національного авіаційного університету. Займання виникло на цокольному поверсі чотириповерхового корпусу. За даними рятувальників, горіло підсобне приміщення з оргтехнікою. Постраждалих в результаті інциденту немає, евакуювали п'ятьох осіб, які перебували на цокольному поверсі. Пожежу загасили протягом декількох хвилин.

До цього в Дніпропетровській області у приватному житловому будинку міста Покров сталася пожежа, що привела до гибелі 3 людей.

У Миколаївській області внаслідок вибуху постраждав підліток У Чернігівській області під час пожежі загинули три дитини
Новини України полицияпожежаЧерниговская областьдети
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся