Поліція відкрила справу за фактом загибелі дітей у пожежі в Чернігівській області

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Попередньо причиною трагедії стало порушення правил використання пічного опалення

Менська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі трьох дітей на пожежі у селі Дягова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Чернігівської області.

Попередньо причиною трагедії стало порушення правил використання пічного опалення. Самої ж матері на момент пожежі не було вдома.

"Мати розтопила грубу та пішла у справах. Поки її вдома не було, в будинку зайнялося полум’я", - повідомили у поліції.

В результаті пожежі загинули три дитини (2015, 2016 та 2017 років народження). Будинок горів протягом двох годин, площа пожежі склала 50 квадратних метрів.

До цього в Києві сталася пожежа в будівлі Національного авіаційного університету. Займання виникло на цокольному поверсі чотириповерхового корпусу. За даними рятувальників, горіло підсобне приміщення з оргтехнікою. Постраждалих в результаті інциденту немає, евакуювали п'ятьох осіб, які перебували на цокольному поверсі. Пожежу загасили протягом декількох хвилин.

До цього в Дніпропетровській області у приватному житловому будинку міста Покров сталася пожежа, що привела до гибелі 3 людей.