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Поліція відкрила справу за фактом ДТП під Києвом

Новини » Надзвичайні події     11.11.2019 - 10:01
Поліція відкрила справу за фактом ДТП під Києвом
Ілюстративне фото (УНІАН)

В результаті ДТП загинуло четверо людей

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП під Києвом, якому загинули четверо людей, двоє з яких діти. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначається, водій автомобіля Volkswagen Caddy на іноземній реєстрації, виїзджаючи на перехрестя з села Здвижівка на автодорогу, проігнорував вимогу знаку "Рух без зупинки заборонено" та не надав перевагу автомобілю Volvo, що рухався по головній дорозі.

"Два легковики перекинулись. В результаті ДТП загинуло четверо пасажирів автомобіля Volkswagen: 33-річна матір, її 11-річний син та 39-річного віку жінка зі своєю 12-річною донькою. Ще троє потерпілих з іншої автівки отримали травми та госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що ДТП сталось вчора, 10 листопада, о 16-й годині на автодорозі Бородянка-Гостомель Ірпінського району.

Крім того, в той день на трасі Київ-Одеса поблизу столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса, який їхав у бік Києва. У якийсь момент машина перекинулася. В результаті аварії постраждав чоловік - водій мікроавтобуса.

РБК-Україна писало, що в Києві сталася аварія з участю автомобіля поліції і таксі. В результаті аварії постраждали чотири людини: двоє поліцейських і пасажири таксі - жінка і дитина.

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