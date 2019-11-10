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Під Києвом перекинувся мікроавтобус, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     10.11.2019 - 17:53
Під Києвом перекинувся мікроавтобус, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На дорозі утворилася пробка

У неділю, 10 листопада, на трасі Київ-Одеса поблизу столиці сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю мікроавтобуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

За словами правоохоронців, мікроавтобус їхав по трасі у бік Києва. У якийсь момент машина перекинулася. Судячи з відео, водій автомобіля втратив керування, його почало кидати по дорозі і він врізався у відбійник. Після удару мікроавтобус перекинувся.

У результаті аварії постраждав чоловік - водій мікроавтобуса. Йому надали першу допомогу, але від госпіталізації він відмовився. Через аварію на дорозі утворилася пробка. Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.

Під Києвом перекинувся мікроавтобус: відео моменту аварії 10 листопада під Києвом на Одеській трасі сталося серйозне ДТП за участю мікроавтобуса Ford. В результаті аварії постраждав чоловік. За словами правоохоронців, Ford їхав по Одеській трасі у бік Києва. У якийсь момент машина перекинулася. Судячи з відео, водій автомобіля втратив керування, його почало кидати по дорозі і він врізався у відбійник. Після удару мікроавтобус перекинувся. В результаті зіткнення постраждав чоловік — водій мікроавтобуса. Йому надали першу допомогу, але від госпіталізації він відмовився. З-за аварії на трасі утворилася пробка. Деталі події встановлюються.

Опубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 10 листопада 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кропивницькому співробітник Національної поліції в Кіровоградській області скоїв наїзд на пішохода, від отриманих травм чоловік помер. Розслідуванням аварії займається ДБР.

Також РБК-Україна писало, що в Житомирській області вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем. В результаті аварії загинули три людини, ще один отримав травми.

Крім цього, у Харкові відбулася смертельна аварія за участю пішохода. На вулиці Кільцева автомобіль збив чоловіка, який від отриманих травм той загинув.

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