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У Києві поліцейський автомобіль зіткнувся з таксі, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     10.11.2019 - 03:24
У Києві поліцейський автомобіль зіткнувся з таксі, є постраждалі
Фото з місця ДТП (kiev.informator.ua)

В результаті аварії постраждали чотири людини: двоє поліцейських і пасажири таксі - жінка і дитина

У Києві сталася аварія з участю автомобіля поліції і таксі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор",

ДТП сталося 9 листопада близько 21:20 на перехресті вулиць Щусєва та Берлінського.

В результаті аварії постраждали чотири людини: двоє поліцейських і пасажири таксі - жінка і дитина.

За попередньою інформацією, таксі марки Audi рухалася по вулиці Берлінського на зелене світло світлофора, коли його вдарило авто недавно створеного підрозділу Нацполіції з боротьби з домашнім насильством, яке їхало на виклик.

За словами водія таксі, копи їхали тільки з включеними проблисковими маячками, які через паркан він побачив занадто пізно.

За словами поліцейських, вони їхали також з включеними звуковими сигналами.

Нагадаємо, у Кропивницького співробітник Національної поліції в Кіровоградській області скоїв наїзд на пішохода, від отриманих травм чоловік помер.

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем. В результаті ДТП загинули три людини, ще одна отримала травми.

Також повідомлялося, що в Харкові відбулося смертельне ДТП за участю пішохода. На вулиці Кільцевій автомобіль скоїв наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув.

У Кропивницького поліцейський збив на смерть пішохода У Харкові автомобіль насмерть збив пішохода
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