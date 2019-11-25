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Поліція відкрила справу за фактом аварії з танкером в Одесі

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 11:31
Поліція відкрила справу за фактом аварії з танкером в Одесі
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

За фактом аварії за участю танкера відкрито справу за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом аварії за участю молдавського танкера Delfi в Одесі. Про це повідомила прес-служба Національної поліції в Одеській області.

Повідомляється, що правоохоронці кваліфікували подію по 1 ч. ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту).

"Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України. Слідство за фактом порушення правил безпеки експлуатації водного транспорту триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 22 листопада танкер Delfi, що знаходиться в акваторії порту "Південний", зірвався з якоря і став дрейфувати в бік Одеси. У підсумку танкер сів на мілину поблизу одного з одеських пляжів. На момент інциденту на борту танкера перебувало троє членів екіпажу. Вони відмовлялися від евакуації, проте рятувальники провели операцію з порятунку екіпажу. У підсумку двоє з трьох моряків опинилися в лікарні.

В результаті аварії танкера відбулося забруднення води нафтопродуктами. Концентрація нафтопродуктів після аварії перевищувала норму в 53 рази.

Механік танкера Delfi розповів, чому не подавали сигнал про порятунок Біля епіцентру аварії танкера поблизу Одеси вміст нафтопродуктів перевищений у 157 разів
Новини України ОдесаОдесаавариятанкер
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