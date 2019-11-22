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В Одеській затоці танкер зірвало з якоря і відносить у бік Одеси

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 01:32
В Одеській затоці танкер зірвало з якоря і відносить у бік Одеси
Фото: танкер "Delfi" (marinetraffic.com)

На борту танкера, за різними даними, перебувають від трьох до 15 осіб

В Одеській затоці через сильний шторм зірвало з якоря і віднесло танкер Delfi (IMO 8866266) під прапором Молдови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думская".

Наголошується, що, судно спочатку було в акваторії порту "Південний". Його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

Спочатку повідомлялося, що на борту перебуває три людини, за іншим джерелом на Delfi - не менше 15 чоловік.

"У судна відмовила машина. Його відносить до Ланжерону. З порту на порятунок вийшов великий приватний буксир "Австралія", - йдеться в повідомленні.

Також у затоці працюють також катери Морської пошуково-рятувальної служби. Крім того, з "Південного" вийшов потужний буксир "Іванов".

Буксир "Австралія" намагається зняти з борту людей.

Повідомляється, що сильний шторм (швидкість вітру 12 м/с, висота хвилі 2,3 метра) заважає рятувальної операції.

Довжина "Делфі" 60 метрів, ширина - 10 метрів, водотоннажність близько 1600 тонн.

Нагадаємо, вдень 21 листопада одеський аеропорт припиняв вильоти і посадки через поломку літака. У приватного літака Gulfstream G150, який виконував рейс Дубай, на зльоті підломилася стійка шасі.

Увечері 21 листопада в міжнародному аеропорту "Одеса" сталося друга НП - Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки зламав стійку переднього шасі. Через інцидент аеропорт "Одеса" припинив польоти до 01:00 22 листопада.

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