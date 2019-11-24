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Механік танкера Delfi розповів, чому не подавали сигнал про порятунок

Новини » Суспільство     24.11.2019 - 14:44
Механік танкера Delfi розповів, чому не подавали сигнал про порятунок
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Механік стверджує, що на танкері не було електрики

Екіпаж постраждалого від шторму танкера Delfi не подавав сигнал про порятунок через відсутність електроенергії на судні. Про це розповів механік танкера Костянтин Михайленко в інтерв'ю "Думская".

За словами Михайленка, спочатку екіпаж не подавав сигнал порятунку через те, що не було інформації про місцеперебування, а потім на танкері Delfi зникло електропостачання.

"Ми не подавали сигнал SOS, бо нічим було подавати - судно було повністю знеструмлене. Ще акумулятори до п'ятої ранку працювали, і зв'язок був, але ми навіть не знали, де знаходилися", - пояснив він.

Механік зазначив, що судно було без вантажу та стояло в порту "Південний", коли його зірвало з якоря. Також Михайленко розповів про складності, які виникали під час рятувальних робіт.

"Справа в тому, що до нас не могли підійти буксири - то вони втратили буксирувальний кінець, то він зірвався. Просто в таких штормових умовах складно втриматися. Допомога була постійно на зв'язку. Електрики не було, тому що судно було знеструмлено через шторм. Паливо перемішалося з водою", - додав він.

Нагадаємо, що 22 листопада танкер Delfi, який перебував в акваторії порту "Південний", через сильний шторм зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. Капітан танкера відмовлявся подавати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника. Однак пізніше весь екіпаж було врятовано з судна.

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