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Аварія танкера в Одесі: забруднення води в 53 рази вище за норму

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 17:38
Аварія танкера в Одесі: забруднення води в 53 рази вище за норму
Фото: аварія танкера (dumskaya.net)

Через аварію танкера в море вилилася велика кількість нафтопродуктів

На місці аварії танкера в Одесі концентрація нафтопродуктів у воді у 53 рази перевищує норму. Про це у Facebook повідомив в. о. голови Держекоінспекції Єгор Фірсов.

За його словами, інспектори з охорони навколишнього природного середовища відібрали проби води на місці аварії. В результаті встановлено перевищення за вмістом у воді нафтопродуктів в 53 рази.

"Проводиться постійний моніторинг місця забруднення, державні інспектори перебувають на місці події", - зазначив Фірсов.

На даний момент інспектори разом з представниками АМПУ обстежують місце аварії танкера і повторно відбирають проби у зв'язку з появою плям маслянистого складу.

Нагадаємо, вночі в Одеській затоці танкер зірвало з якоря, після чого він сів на мілину в кілометрі від берега.

Станом на ранок екіпаж відмовлявся від евакуації без дозволу судновласника. Однак протягом дня все-таки провели рятувальну операцію, і всі троє членів екіпажу вже знаходяться в безпеці. Пізніше в Одесі розгорнули оперативний штаб через ситуацію з танкером.

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