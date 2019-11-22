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Двоє моряків сів на мілину одеського танкера перебувають у лікарні

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 20:30
Двоє моряків сів на мілину одеського танкера перебувають у лікарні
Фото: аварія танкера (dumskaya.net)

У лікарнях знаходяться капітан і механік танкера

Двоє з трьох моряків танкера Delfi, який сів на мілину в Одесі, перебувають у лікарні. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що в лікарні перебувають капітан корабля Анатолій Слинько, якому лікарі поставили діагноз "загальне переохолодження". Його стан оцінюється як середньо-тяжкий. Після евакуації стан капітана було найгіршим серед інших членів екіпажу.

Також у лікарні перебуває старший механік Костянтин Михайленко. У нього гострий трахеобронхіт.

Нагадаємо, вночі в Одеській затоці танкер Delfi під прапором Молдови зірвало з якоря і почав віддалятися у бік пляжу Ланжерон в Одесі.

На борту танкера перебувало троє членів екіпажу, які станом на ранок, відмовлялися від евакуації без дозволу судновласника. В районі обіду рятувальники провели операцію з евакуації членів екіпажу. Пізніше в Одесі розгорнули оперативний штаб із-за ситуації з танкером.

В результаті аварії корабля в море вилилося велику кількість нафтопродуктів. На місці аварії концентрація нафтопродуктів у воді у 53 рази перевищує норму. На даний момент інспектори Держекоінспекції разом з представниками АМПУ обстежують місце аварії танкера і повторно відбирають проби у зв'язку з появою плям маслянистого складу.

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