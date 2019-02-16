Поліція відкрила 60 справ через порушення виборчої кампанії

Лише за минулу добу зареєстровано 5 кримінальних проваджень

С начала президентской избирательной кампании полиция открыла 60 уголовных производств, связанных с выборами 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Так, за прошедшие сутки полиция открыла пять уголовных производств, связанных с нарушениями во время предвыборной кампании. Нарушения зарегистрированы в Черниговской, Николаевской, Житомирской и Донецкой областях.

Как отмечается, кроме того, полицейские составили 336 административных материалов по фактам нарушения в избирательной сфере. Проводится проверка по 288 сообщений.

В частности, за минувшие сутки на территории страны зарегистрировано 74 сообщения о событиях, связанных с выборами.

Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 1345 сообщений о нарушении законодательства в сфере избирательного права. По 60 из них сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В частности, 35 из них связаны с нарушением избирательного законодательства и 25 – с проведением предвыборной кампании.

РБК-Украина писало, что в Донецкой области в ходе мониторинга интернет-ресурсов полицейские обнаружили публикацию о нарушениях закона о выборах президента Украины в территориальном центре социального обслуживания Новогродовки.

Напомним, полиция сообщила о подозрение 12 лицам за нарушения, связанные с выборами президента Украины.