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У Донецькій обл. розслідують справу про порушення виборчого законодавства

Новини » Вибори 2019    15.02.2019 - 22:50
У Донецькій обл. розслідують справу про порушення виборчого законодавства
Ілюстративне фото (pxhere.com)

У територіальному центрі соцобслуговування з порушенням закону проводяться політичні збори

У Донецькій області в ході моніторингу інтернет-ресурсів поліцейські виявили публікацію про порушення закону про вибори президента України в територіальному центрі соціального обслуговування Новогродівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як зазначається, за вказаним фактом слідчими внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.160 Кримінального кодексу України.

"В територіальному центрі соцобслуговування з порушенням закону проводяться політичні збори. Працівники центру заважали заявнику, як громадському активісту вести відеозйомку та виштовхували з будівлі", - йдеться у повідомленні.

Інформації про ймовірний підкуп виборців не надходило.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Селидівського відділення поліції. Поліцейські опитали сторони конфлікту. Подію було зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Законність використання приміщення для політичного зібрання перевіряється.

"Сьогодні, 15 лютого, на одному з інформаційних сайтів вийшла публікація "На Донетчине напали на активиста, снимавшего раздачу денег за участие в выборах". Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

З приводу тілесних ушкоджень громадському активісту заяв до поліції не надходило.

Нагадаємо, поліція повідомила про підозру 12 особам за порушення, пов’язані з виборами президента України.

Також повідомлялося, що представники громадянської мережі "Опора" в регіонах подали 171 заяву та звернення щодо порушень порядку передвиборної агітації і фінансування виборів 2019.

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