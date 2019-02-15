Поліція повідомила про підозру 12 особам за порушення виборчого законодавства

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Станом на сьогодні складено 322 адміністративні протоколи

Поліція повідомила про підозру 12 особам за порушення, пов’язані з виборами президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Тільки за минулу добу на території держави зареєстровано 49 повідомлень про події, пов’язані з виборами. За трьома фактами відкриті кримінальні провадження.

Зокрема, у Львівській області один із депутатів райради надавав громадянам неправомірну вигоду. Зокрема, йдеться про роздачу пакунків з продуктами харчування із агітаційними зображеннями одного з кандидатів у президенти України.

Також 14 лютого до Черкаського відділення поліції Черкаського відділу обласної поліції надійшло два звернення про пошкодження біл-бордів із зображеннями різних кандидатів на пост президента України.

"Всього за минулу добу на території держави зареєстровано 49 повідомлень про події, пов’язані з виборами", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з початку передвиборчої кампанії на території держави було зареєстровано 1271 повідомлення про такі події. З них за 55 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"При цьому 32 кримінальні провадження пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 23 - з проведенням передвиборної кампанії. 12 особам вже повідомлено про підозру", - додали у відомстві.

Також на сьогодні складено 322 адміністративні протоколи, проводиться перевірка щодо 231 повідомлення.

Нагадаємо, ГО "Опора" заявила про підготовку політично вмотивовані провокації проти організації та її представників, залучених до незалежного позапартійного спостереження на виборах 2019.

Також повідомлялося, що представники громадянської мережі "Опора" в регіонах подали 171 заяву та звернення щодо порушень порядку передвиборної агітації і фінансування виборів 2019.