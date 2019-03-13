Поліція відкрила 150 справ з початку президентської кампанії

З початку передвиборчої кампанії в поліцію надійшло 2885 повідомлень про порушення

В Украине полиция с начала предвыборной кампании во время выборов-2019 открыла 150 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

За минувшие сутки, 12 марта, полиция открыла пять уголовных производств по фактам нарушения в избирательной сфере. Зарегистрировано 76 сообщений о событиях, связанных с выборами.

Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 2885 сообщений о нарушениях. Кроме того, правоохранители составили 529 административных протоколов, связанных с избирательным процессом. Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по 150 фактам.

В частности, 65 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 85 - связанные с проведением избирательной кампании. Также составлено 529 административных протоколов.

Напомним, ранее начальник департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демедюк заявлял, что накануне выборов в Украине увеличились случаи киберугроз, организованных Российской Федерацией.

Как писало РБК-Украина ранее, в МИД Украины подчеркивали, что Россия пытается повлиять на выборы 2019, осуществляя кибератаки на министерские компьютерные сети и ЦИК каждые 40 секунд.