КМДА прийняла рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві

Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

Документи зараз проходять юридичні процедури

У Київській міській державній адміністрації прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна.

Поворозник зазначив, що документи зараз проходять юридичні процедури.

"Насправді, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією по всій території країни 10 березня. А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва. Усі заходи, які є за надзвичайної ситуації, у Києві вже впроваджуються", - зазначив він.

Відзначимо, на засіданні Кабінетів міністрів глава МВС Арсен Аваков заявив, що уряд буде чекати рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві в зв'язку з поширенням коронавірусу від влади міста.

РБК-Україна писало, що уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Київській області через пандемію коронавірусу. До цього введення режиму НС схвалили в Київській обласній державній адміністрації.

Додамо, станом на сьогодні в Україні 26 випадків зараження коронавірусом.