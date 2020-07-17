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Протест під Радою: між поліцією та протестувальниками сталась штовханина

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 10:30
Протест під Радою: між поліцією та протестувальниками сталась штовханина
Фото: штовханина під Радою (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Близько 50 учасників акції намагались потрапити з палками до Ради

Біля будівлі Верховної ради проходить акція протесту через "мовни" законопроект. В ході протесту сталась штовханина між протестувальниками та правоохоронцями

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Близько 50 учасників акції намагались потрапити з палками до Ради, але поліція їх зупиняла.

Фото: штовханина під Радою (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кореспондент видання повідомляє, що правоохоронці щодо протестувальників використовували гумові кийки. Інформації про постраждалих немає.

Сутички під Радою

Другий день під Радою триває акція проти скандального законопроєкту про мову від Бужанського. Сьогодні його мають розглядати. Якщо, звичайно, встигнуть. Сьогодні людей значно менше, але уже відбулися сутички активістів з поліцією. Більше фото та відео тут: https://24tv.ua/pid-radoyu-protestuyut-proti-movnogo-zakonoproyektu-buzhanskogo_n1379366

Опубліковано 24 Канал Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

Зазначимо, під Радою зібрались близько 1000 людей, які вже другий день протестують через "мовний" законопроект.

Нагадаємо, вчора близько сотні людей прийшли під будівлю парламенту, де влаштували мітинг проти законопроекту депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського.

Джерела РБК-Україна розповідали, що Рада планує розглянути законопроект Бужанського цього тижня, щоб встигнути до початку нового навчального року.

Зазначимо, розкритикував цей законопроект мовний омбудсмен та закликав зняти його з розгляду парламенту.

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