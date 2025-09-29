Полиция наставила оружие на абсолютного чемпиона мира по боксу: детали грандиозного скандала

Парад и неприятности

В Омахе состоялся парад в честь Кроуфорда - жители чествовали победу земляка над суперзвездным Саулем "Канело" Альваресом в историческом чемпионском поединке. Попутно - и день рождения спортсмена, которому 28 сентября исполнилось 38 лет.

Впрочем, вечер для Кроуфорда завершился скандалом. Машину спортсмена остановили полицейские, которые под прицелом оружия приказали ему и пассажирам выйти и провели обыск.

В соцсетях сразу начали распространяться версии о полицейском произволе и вероятном расовом подтексте инцидента. Начальник полиции Омахи пообещал провести внутреннее расследование и выяснить все обстоятельства.

Теренс Кроуфорд во время парада в свою честь (фото: instagram.com/tbudcrawford)

Что объяснила полиция

Впоследствии в местном департаменте полиции сообщили, почему пришлось действовать так жестко.

"Во время общения с водителем офицер увидел огнестрельное оружие на полу со стороны водителя. Из соображений безопасности всем четырем пассажирам приказали под прицелом покинуть авто. Чуть позже водитель был идентифицирован как господин Кроуфорд. Ему выписали штраф за опасное вождение", - говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что в машине с Кроуфордом находился его охранник, у которого также было оружие.

Впрочем, полиция подтвердила, что все пассажиры авто имели законное право на владение огнестрельным оружием.

Кто такой Теренс Кроуфорд

Родился 28 сентября 1987 года в Омахе, штат Небраска. Начал заниматься боксом в возрасте семи лет и еще до профессиональной карьеры выиграл ряд национальных турниров в США.

Профессиональный дебют Кроуфорда состоялся в 2008 году, а уже через несколько лет он завоевал титул WBO в легком весе.

В 2017 году он стал абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе, объединив все четыре основных пояса.

В 2023 году он повторил этот успех в полусреднем весе, одолев Эррола Спенса техническим нокаутом.

В 2025-м победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом во втором среднем весе. Этим он установил рекорд: в разное время Кроуфорд становился абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

Его стиль отличается уникальной способностью переключаться между правосторонней и левосторонней стойками, высокой технической подготовкой и универсальностью в ринге.

На профессиональном уровне он провел 42 боя и во всех одержал победы (31 из них - нокаутом).