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Поліція не знайшла вибухівку у відділенні ПриватБанку у центрі Києва

Київ, Четвер 23 липня 2020 16:30
Поліція не знайшла вибухівку у відділенні ПриватБанку у центрі Києва
Фото: вивіска ПриватБанк (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Раніше з'явилася інформація про підозрілий предмет у відділенні банку

Правоохоронці не знайшли вибухівку у відділенні Приватбанку у центрі Києва за адресою Хрещатик, 46. Раніше з'явилася інформація про підозрілий предмет у відділенні банку.

Про це РБК-Україна повідомили у пресс-службі столичного управління Національної поліції.

"Провели перевірку, ніяких вибухонебезпечних речовин і предметів не виявлено", - зазначив представник прес-служби.

Раніше ЗМІ писали, що відділення банку оточили стоп-стрічкою, поруч знаходилися екіпажі патрульної поліції та вибухотехніки. Також стало відомо, що правоохоронцям надійшло повідомлення про виявлення у приміщенні підозрілого предмету.

Сьогодні також стало відомо, що автомобіль Audi біля торгового центру "Метрополіс" на Оболоні оточили, правоохоронці оглядали авто на предмет вибухівки, однак у підсумку її не знайшли.

Крім того, обмежували рух по вулиці Кіото через підозрілий пакет. Правоохоронці після огляду заявили, що в ньому були лише продукти харчування.

Нагадаємо, протягом вчорашнього дня київські поліцейські чотири рази виїжджали на повідомлення про підозрілі знахідки: ні в одній з чотирьох валіз вибухівку не виявили.

Як писало РБК-Україна, в четвер мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні органи, зокрема СБУ і поліцію, посилити заходи безпеки в столиці.

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