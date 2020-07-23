Кличко закликав правоохоронців посилити заходи безпеки в столиці

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

За його словами, безпека в місті - один із найважливіших питань сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні органи, зокрема СБУ та поліцію, посилити заходи безпеки в столиці.

Про це Кличко заявив на початку засідання Київської міської ради.

"Одним із найважливіших питань сьогодні є безпека в місті. Ви бачите, що відбувається, особливо останніми днями, - і в країні, і у столиці. У нас щодня повідомлення про десятки замінувань. І не всі з них, на жаль, виявляються хибними. Підпали. Ситуацію в країні й в місті намагаються дестабілізувати, посіяти паніку серед людей. Цього не можна допустити", - сказав він.

Кличко закликає правоохоронні органи посилити заходи безпеки у столиці, щоб кияни почувалися захищеними.

"Це і патрулювання в місті. Забезпечення правопорядку. І більш ефективна робота із виявлення та упередження можливих загроз. А також - затримання та притягнення до відповідальності злочинців", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, протягом вчорашнього дня київські поліцейські чотири рази виїжджали на повідомлення про підозрілі знахідки: ні в одній з чотирьох валіз вибухівку не виявили.

Як писало РБК-Україна, у вівторок два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку "Мінський", вибухівку знешкодили.