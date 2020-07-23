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Полиция не нашла взрывчатку в отделении ПриватБанка в центре Киева

Киев, Четверг 23 июля 2020 16:30
Полиция не нашла взрывчатку в отделении ПриватБанка в центре Киева
Фото: вывеска ПриватБанк (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Ранее появилась информация о подозрительном предмете в отделении банка

Правоохранители не нашли взрывчатку в отделении ПриватБанка в центре Киева по адресу Крещатик, 46. Ранее появилась информация о подозрительном предмете в отделении банка.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе столичного управления Национальной полиции.

"Провели проверку, никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено", - отметил представитель пресс-службы.

Ранее СМИ писали, что отделение банка окружили стоп-лентой, рядом находились экипажи патрульной полиции и взрывотехники. Также стало известно, что правоохранителям поступило сообщение об обнаружении в помещении подозрительного предмета.

Сегодня также стало известно, что автомобиль Audi возле торгового центра "Метрополис" на Оболони оцепили, правоохранители осматривали авто на предмет взрывчатки, однако впоследствии ее не нашли.

Кроме того, ограничивали движение по улице Киото из-за подозрительного пакета. Правоохранители после осмотра заявили, что в нем были лишь продукты питания.

Напомним, в течение вчерашнего дня киевские полицейские четыре раза выезжали на сообщения о подозрительных находках: ни в одном из четырех чемоданов взрывчатку не обнаружили.

Как писало РБК-Украина, в четверг мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы, в частности СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице.

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