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В Одесі вночі палав православний монастир

Новини » Надзвичайні події     24.04.2020 - 11:44
В Одесі вночі палав православний монастир
Фото: пожежа в монастирі (od.dsns.gov.ua)

В результаті пожежі постраждалих немає

В ніч на 24 квітня в Одесі сталася пожежа на території православного монастиря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа сталася на території Свято - Успенського чоловічого монастиря. На момент прибуття пожежних спостерігалося загоряння окремо розташованої дерев'яної господарської будівлі. Рятувальники локалізували пожежу о 02:45 і ліквідували о 03:41 на площі 480 квадратних метрів.

"Внаслідок пожежі знищено господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. Не допущено розповсюдження вогню на сусідні будівлі. Загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Фото: пожежа в монастирі (od.dsns.gov.ua)

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області триває гасіння лісових пожеж. Станом на 24 квітня, продовжується гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пнів і деревини в Виступовицькому і Словечанському лісництвах.

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