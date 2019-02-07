"Опора" звернулась в поліцію щодо агітації Зеленського на безкоштовному концерті

Ілюстративне фото (oporaua.org)

Перед початком "Ліги сміху" у Миколаєві демонструвалися відеоролики про вибори від Зеленського

У Миколаєві 5 лютого відбулося два концерти гумористичного шоу "Ліга сміху", один із яких був безкоштовним. Перед початком заходу демонструвалися відеоролики про вибори та звернення кандидата у президенти Володимира Зеленського, яке містить ознаки передвиборної агітації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Опору".

Як зазначається, у рамках всеукраїнського туру в Миколаєві в концерт-холі "Юність" відбулось одразу два концерти гумористичного шоу "Ліга сміху", один з яких був безкоштовним. На відміну від вечірнього, потрапити на денний концерт можна було не за квитками, а за запрошенням. Глядачами цього концерту стали студенти, школярі, військовослужбовці й не тільки.

Від присутніх на заході студентів спостерігач "Опори" дізнався, що отримати запрошення можна було у профкомах вузів, зокрема у НУК ім. адмірала Макарова, МНУ ім. Сухомлинського. Військовослужбовці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади теж мали можливість відвідати безоплатний концерт.

Також у залі були помічені учні Миколаївської ЗОШ № 12. Як повідомив спостерігачу "Опори" завідувач центру концерт-хол "Юність" Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний" Олег Кошовий, розповсюдженням запрошень займались безпосередньо організатори (ймовірно компанія "Квартал-Концерт"), він надав лише приміщення в оренду.

За даними мережі, на вході до зали контролери сканували штрих-код запрошення, а безпосередньо у приміщенні зали жінка роздавала рекламні флаєри "Ліги сміху". На зворотній стороні флаєру розміщувалась інформація про конкурс. За його умовами треба зробити фото на концерті і опублікувати з хештегом "юморквартал" в Instagram. Переможцю обіцяли два квитки на концерт-зйомку Ліги сміху у Києві.

До початку концерту на екрані декілька разів демонструвалась серія роликів, зокрема про процедуру зміни місця голосування та необхідність йти на вибори. Окрім того, декілька раз було показано відео, де кандидат у президенти Володимир Зеленський розповідає, що "вирішив показати передвиборчу програму відкрито, розповісти хто ми є, як готуємо передвиборчу програму, як збираємо команду та як шукаємо гроші". Артисти, у свою чергу, зазначили, що не будуть ні за кого агітувати, закликають лише прийти 31 березня на вибори, щоб голос не був втрачений.

"Відповідно до 1 частини 58 статті закону України "Про вибори президента України" передвиборна агітація − це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост президента України. Оскільки передвиборча агітація Володимира Зеленського, демонструвалась саме на безкоштовному концерті, то це є порушенням обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, а саме частини 6 статті 64 Закону, де сказано: "забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей", - коментує координатор громадського спостереження "Опора" за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий.

За його словами, така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи безоплатно, або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені, має ознаки підкупу виборців.

"Практика використання різного роду благодійних акцій, концертів під час виборчого процесу, за участю кандидата на пост президента України або інших осіб, що сприяють його підтримці, може мати характер прихованої агітації, що порушує принцип рівного виборчого права, тобто створює завідомо нерівні та неконкурентні умови участі у виборчій кампанії для тих кандидатів, які не використовують такі методи. Окрім того, надання виборцям товарів та послуг на безоплатній або на пільговій основі під час проведення заходів з елементами передвиборчої агітації може містити ознаки адміністративного (ст. 212-10 КУпАП) або кримінального (ст. 160 ККУ) правопорушень", – наголошує радник з юридичних питань "Опори" Павло Романюк.

За даними фактами спостерігачі "Опори" 6 лютого звернулись до поліції щодо ознак порушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський задекларував мільйонні доходи і декілька квартир.