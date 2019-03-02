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В Україні почалися перевірки виборчих дільниць

Новини » Вибори 2019    02.03.2019 - 08:57
В Україні почалися перевірки виборчих дільниць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Виборчі дільниці перевіряють на безпеку

За місяць до виборів 2019 рятувальники приступили до перевірки виборчих дільниць по всій Україні. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що інспектори ДСНС почали перевірку стану приміщень і будівель, які будуть використовуватися в якості виборчих дільниць. Зокрема, перевіряється стан евакуаційних виходів та шляхів, протипожежного водопостачання, первинних засобів гасіння пожежі і так далі.

Цього тижня перевірки пройшли в Кіровоградській області, у Корсунь-Шевченківському та Уманському районах Черкаської області, також в Житомирській області.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен заявив, що в день виборів президента України, 31 березня, охороняти громадський порядок будуть більше 130 тисяч правоохоронців.

Як зазначив голова Національної поліції Сергій Князєв, виборчі дільниці візьмуть під охорону з 21 березня. МВС обіцяє забезпечити порядок, оперативно реагувати на можливі провокації і дотримуватися закону під час виборчого процесу та в день голосування.

 

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