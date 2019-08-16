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Поліція могла знати про підготовку вбивства "Сармата", - ДБР

Новини » Політика    16.08.2019 - 14:15
Поліція могла знати про підготовку вбивства "Сармата", - ДБР
Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

Проти поліцейських відкрито справу

Державне бюро розслідувань повідомляє, що поліція могла знати про підготовку вбивства ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат"). Про це написала перший заступник голови ДБР Ольга Варченко у своєму Facebook.

Вона зазначила, що за фактом бездіяльності поліцейських було розпочато кримінальну справу.

Поліція могла знати про підготовку вбивства &quot;Сармата&quot;, - ДБР

"Сьогодні відкрили кримінальне провадження за фактом можливо неправомірних дій поліцейських, які, ймовірно, знали про підготовку вбивства Віталія Олешка (позивний "Сармат")… проте приховали цей факт і не попередили його", - поінформувала Варченко.

Замглави ДБР зазначила, що провадження зареєстровано за фактом приховування особливо тяжкого злочину та зловживання службовим становищем - ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем) та ст. 396 КК України (Приховування злочину).

"Під час досудового розслідування слідчим необхідно з’ясувати, чи дійсно співробітники Національної поліції знали про підготовку вбивства активіста. Про це можуть свідчити записи телефонних розмов підозрюваних у вбивстві, які були у розпорядженні правоохоронців. Проте вони не вжили передбачених законодавством заходів, аби попередити цей злочин", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, десяти підозрюваним в організації та вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат") суд продовжив запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб. При цьому підозрюваного Євгена Бродського відправили під домашній арешт.

Як писало РБК-Україна раніше, обвинувальний акт щодо ймовірних виконавців і організаторів вбивства Олешка (позивний "Сармат") 28 липня направили до суду.

Відзначимо, недавно двох нардепів повторно викликали на допит у справі про вбивство Олешка. Депутатів ВР Олександра Пономарьова та Сергія Валентірова викликали на допит в рамках розслідування щодо замовників вбивства "Сармата".

31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в Олешка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Михайла Сигиду затримали в Бердянську 14 вересня 2018 року. Його підозрюють в організації вбивства Олешка. А 16 грудня затримали Євгенія Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство "Сармата".

Вбивство "Сармата": суд продовжив арешт підозрюваним По справі вбивства Олешка на допит викликали нардепа
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