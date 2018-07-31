У Бердянську застрелили учасника АТО

Поліція оголосила план "Сирена" у Запорізькій та Донецькій областях

Національна поліція встановлює обставини вбивства у Бердянську (Запорізька область) громадського активіста, яке сталось у вівторок, 31 липня. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що близько 12:30 у Бердянську по вулиці Східній невідомий вистрелив у 43-річного чоловіка, після чого зник з місця події. Від отриманої травми потерпілий помер.

За попередньою інформацією, загиблий є громадським активістом та учасником антитерористичної операції на сході України.

"З метою затримання на території Запорізької і Донецької областей зловмисника введено оперативний план "Сирена". На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом обласної поліції", - зазначили у прес-службі.

Правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника. Розслідування цього злочину перебуває на контролі керівництва Національної поліції України

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Бердянську Запорізької області вбили бійця АТО Віталія Олешко з позивним "Сармат". Він був добровольцем батальйону НГУ "Донбас", учасником самооборони Бердянська, кавалером ордена "За мужність" 3-го ступеня, учасником боїв за Іловайськ.