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Вбивство "Сармата": суд продовжив арешт підозрюваним

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 19:15
Вбивство "Сармата": суд продовжив арешт підозрюваним
Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

Євгена Бродського відправили під домашній арешт

Десяти підозрюваним в організації та вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат") суд продовжив запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб. Про це повідомляє "Громадське".

Таким чином суд у Бердянську підтримав клопотання прокурора Геннадія Фоміна. При цьому Євгена Бродського відправили під домашній арешт.

Слід зазначити, адвокати підозрюваних вимагали перенести засідання, мотивуючи це тим, що станом на 21:30 закінчився робочий день. Захисник Миколи Ломаки, Олександра Обухова та Максима Володимиренкова залишила залу за сімейними обставинами, після чого їм надали безкоштовного адвоката.

Нагадаємо, обвинувальний акт щодо ймовірних виконавців і організаторів вбивства Олешка (позивний "Сармат") 28 липня направили в суд. Справа буде слухатися у Бердянському районному суді. Анонсувалося, що 29 липня відбудеться перше засідання, на якому буде вирішуватися питання про продовження строків тримання під вартою фігурантів злочину.

Як писало РБК-Україна раніше, нещодавно двох нардепів повторно викликали на допит у справі про вбивство Олешка. Депутатів ВР Олександра Пономарьова та Сергія Валентірова викликали на допит у рамках розслідування щодо замовників вбивства "Сармата".

Так, 6 червня Печерський районний суд Києва в ході засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сигіду, якого підозрюють в організації вбивства Олешка. Пізніше в ГПУ заявили, що оскаржать рішення суду. Через кілька днів Сигіду знову взяли під варту.

Додамо, підозрюваний співорганізатор вбивства Євген Бродський раніше знаходився під нічним домашнім арештом.

31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Сигіду затримали в Бердянську 14 вересня 2018 року. Його підозрюють в організації вбивства Олешко. А 16 грудня затримали Євгенія Бродського, якого підозрюють в тому, що він замовив вбивство "Сармата".

Вбивство "Сармата": справу передали в суд По справі вбивства Олешка на допит викликали нардепа
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