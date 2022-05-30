Поліція Луганської області евакуювала з Сєвєродонецька поранених мирних жителів

У неділю, 29 травня, спецназ поліції Луганської області допоміг евакуювати п'ятьох поранених мирних жителів Сєвєродонецька, які постраждали в результаті ворожого артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції.

"Всі поранені отримали медичну допомогу і вже знаходяться в лікарнях в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бої за Сєвєродонецьк тривають. Російська армія намагається закріпитися в околицях міста і навіть вела штурмові дії в напрямку центру.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українські військові роблять все, щоб стримати російський наступ на Сєвєродонецьк. За словами глави держави, окупантам доведеться заплатити високу ціну за захоплення міста.

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