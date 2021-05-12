Поліція ліквідувала канал постачання контрафактного алкоголю і тютюну з ОРДЛО
Правоохоронці виявили та ліквідували канал постачання контрафактних сигарет і алкоголю з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію. Сума завданих державі збитків встановлюється.
Про це повідомила прес-служба МВС України.
За даними слідства, злочинці налагодили постачання з тимчасово окупованих районів "ДНР" і "ЛНР" на підконтрольну Україні територію контрафактної тютюнової продукції під виглядом відомих брендів, а також алкогольних напоїв. Продукція реалізовувалася без акцизних марок. Сума завданих державі збитків встановлюється.
Правоохоронці провели обшуки в Донецькій і Дніпропетровській областях. Зокрема, в офісах і складських приміщеннях, точках оптово-роздрібної торгівлі, за місцем проживання фігурантів кримінальної справи.
На цей час вилучено понад 125 тисяч пачок контрафактних сигарет, понад тисячу пляшок підробленого алкоголю. Досудове розслідування триває. Організаторам нелегального каналу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацій майна.
Фото: затримання організаторів каналу контрафактного постачання алкоголю і сигарет з ОРДЛО (mvs.gov.ua)
Нагадаємо, на засіданні Ради національної безпеки і оборони, яке пройшло 11 березня, розглядалася контрабанда сигарет з окупованого Донбасу. Українська влада повинна поставити крапку в цьому питанні, заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов.
Зазначимо, на цьому ж засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити всіх депутатів шостого скликання Верховної Ради, які голосували за ратифікацію Харківських угод. Згідно з цією Угодою від 2010 року, продовжувалося перебування Чорноморського флоту Росії в Криму після 2017 року.
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