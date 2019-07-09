Поліція кваліфікувала як теракт обстріл селища на Донбасі

Ілюстративне фото (turchynov.com)

Провадження відкрито після поранення мирного мешканця селища

За фактом осколкового поранення мешканця Донбасу внаслідок обстрілу селища Новгородське поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що обстріл стався в суботу близько 20:30. Тоді 77-річний місцевий мешканець отримав осколкові поранення на власному подвір’ї.

"Один із снарядів вибухнув прямо на подвір’ї приватного домоволодіння. Господар в цей час знаходився на вулиці. Постраждалий був госпіталізований до лікарні міста Торецьк".

На місце події направлена слідча група, яка задокументувала наслідки обстрілу.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, інформацію про те, що бойовики зі сторони Горлівки обстріляли селище Новгородське. Один мешканець селища отримав поранення.

Додамо, що в неділю, 7 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі проросійські найманці здійснили обстріл населеного пункту Травневе, використовуючи при цьому ручний протитанковий гранатомет.