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Бойовики на Донбасі 8 раз обстріляли сили ООС

Новини » Суспільство    08.07.2019 - 19:56
Бойовики на Донбасі 8 раз обстріляли сили ООС
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики використовували заборонену Мінськом зброю

На Донбасі від початку доби, 8 липня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме - поблизу населеного пункту Водяне, поряд Лебединського, околиці Мар'їнки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме - в районі населеного пункту Новолуганське, поряд Південного, неподалік Майорська.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у зоні ООС на Донбасі у понеділок, 8 липня 2019 року, отримав поранення медик-волонтер. Інцидент стався неподалік населеного пункту Новотроїцьке. Вказано, що військові медики однієї з частин зі складу ООС надали постраждалому цивільному колезі-волонтеру необхідну медичну допомогу та підготували його до подальшого транспортування до лікарні.

Крім того, на Донбасі протягом минулої доби, 7 липня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків загинув один військовий зі складу операції Об'єднаних сил. Ще двоє отримали поранення та один - бойову травму.

На Донбасі поранений боєць ЗСУ, ще четверо травмовані На Донбасі поранений боєць ЗСУ, ще двоє травмовані
Теми: Новини ООС
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