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Полиция квалифицировала как теракт обстрел поселка на Донбассе

Новости » Происшествия    09.07.2019 - 00:41
Полиция квалифицировала как теракт обстрел поселка на Донбассе
Иллюстративное фото (turchynov.com)

Производство открыто после ранения мирного жителя поселка

По факту осколочного ранения жителя Донбасса вследствие обстрелу поселка Новгородское полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Отмечается, что обстрел произошел в субботу около 20:30. Тогда 77-летний местный житель получил осколочные ранения в собственном дворе.

"Один из снарядов взорвался прямо во дворе частного домовладения. Хозяин в это время находился на улице. Пострадавший был госпитализирован в больницу города Торецк".

На место происшествия направлена следственная группа, которая задокументировала последствия обстрела.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, информацию о том, что боевики со стороны Горловки обстреляли поселок Новгородское. Один житель поселка получил ранения.

Добавим, что в воскресенье, 7 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские наемники осуществили обстрел населенного пункта Травневое, используя при этом ручной противотанковый гранатомет.

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