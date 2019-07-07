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Бойовики обстріляли населений пункт з гранатомета

Новини » Суспільство    07.07.2019 - 20:47
Бойовики обстріляли населений пункт з гранатомета
Фото: обстріл бойовиками в Травневому (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики обстріляли Травневе застосувавши протитанковий гранатомет

Сьогодні, 7 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі проросійські найманці здійснили обстріл населеного пункту Травневе, використовуючи при цьому ручний протитанковий гранатомет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Було встановлено, що бойовики вели вогонь з позиції поблизу населеного пункту Гольмівський.

Повідомляється, що під час проведення фотофіксації на вулиці Центральна 27, офіцерами спостережної групи Спільного центру контролю й координації було виявлено пошкодження воріт, яке відбулось в результаті влучання ворожої гранати від РПГ-7, яка не здетонувала.

"Противник свідомо не дотримується Мінських домовленостей, оскільки продовжує обстрілювати населені пункти, порушуючи всі існуючи норми міжнародного гуманітарного права", - заявили у штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння. У неділю, 7 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі найманці Російської Федерації 12 разів здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, в результаті чого двоє військовослужбовців було травмовано.

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