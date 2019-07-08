Під час обстрілів бойовики поранили мирного мешканця Донбасу

Ілюстративне фото (turchynov.com)

Зі сторони Горлівки бойовики обстріляли селище Новгородське

На Донбасі у результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Новгородського травмований мирний житель. Про це повідомила Українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК), передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що 6 червня, пізно ввечері, бойовики обстріляли селище Новгородське. Відомо, що вогонь противник вів з окупованої Горлівки.

"За фактом обстрілу, спостережною групою української сторони СЦКК здійснено фотофіксацію. В результаті розриву мін калібру 82 мм пошкоджені вікна у приватному будинку по вулиці Слов’янській та поранено літнього чоловіка 1941 року народження", - повідомили в прес-центрі.

Уточнюється, що міна розірвалася в декількох метрах від будинку потерпілого. Наразі він перебуває у лікарні у місті Торецьк.

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, в неділю, 7 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі проросійські найманці здійснили обстріл населеного пункту Травневе, використовуючи при цьому ручний протитанковий гранатомет. Було встановлено, що бойовики вели вогонь з позиції поблизу населеного пункту Гольмівський.