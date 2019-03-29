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Поліція Київщини взяла під цілодобову охорону майже 1,5 тис. виборчі дільниці

Новини » Політика    29.03.2019 - 20:33
Поліція Київщини взяла під цілодобову охорону майже 1,5 тис. виборчі дільниці
Фото: поліція (kv.npu.gov.ua)

Після завезення бюлетенів для голосування, працівники поліції здійснюватимуть цілодобову охорону, аж до завершення процесу голосування та підрахунку голосів

Під цілодобовою охороною поліції опинилися 1424 виборчі дільниці Київщини напередодні виборів 2019.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба Національної поліції Київської області

За декілька годин до цього керівники правоохороних органів провели відповідний інструктаж для особового складу усіх підрозділів поліції столичної області щодо забезпечення правопорядку на виборчих дільницях.

"Під час інструктажу начальники поліції наголосили своїм підлеглим про те, що саме на їхні плечі лягла велика відповідальність у цей знаковий для країни час", - йдеться у повідомлені.

Акцентували увагу поліцейських на неухильному дотриманні законності, забезпеченні правопорядку, оперативному реагуванні на всі правопорушення під час виборчого процесу, особистій відповідальності за ситуацію на дільниці.

"Після завезення бюлетенів для голосування, працівники поліції здійснюватимуть цілодобову охорону, аж до завершення процесу голосування та підрахунку голосів", - повідомляє прес-служба.

Як раніше повідомлялось, з 23 березня поліція Київщини взяла під охорону 9 окружних виборчих комісій, а з 25 березня правоохоронці області несуть службу у посиленому варіанті.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що у Черкасах правоохоронці зафіксували підкуп виборців представниками одного з кандидатів у президенти. Співробітники поліції виявили великі суми грошових коштів, більшою частиною номіналом по 500 грн, а також документацію з персональними даними громадян.

Крім того, у суботу, 30 березня, в Україні наступає "день тиші" напередодні дня голосування на виборах президента. В цей день забороняються будь-які агітаційні заходи і розміщення рекламних матеріалів кандидатів.

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