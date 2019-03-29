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Полиция Киевской области взялась за круглосуточную охрану почти 1,5 тыс. избирательных участков

Новости » Выборы 2019    29.03.2019 - 20:33
Полиция Киевской области взялась за круглосуточную охрану почти 1,5 тыс. избирательных участков
Фото: полиция kv.npu.gov.ua)

После завоза бюллетеней для голосования, сотрудники полиции будут осуществлять круглосуточную охрану, вплоть до завершения процесса голосования и подсчета голосов

Под круглосуточной охраной полиции оказались 1424 избирательных участка Киевской области накануне выборов 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

За несколько часов до этого руководители правоохранительных органов провели соответствующий инструктаж для личного состава всех подразделений полиции столичной области по обеспечению правопорядка на избирательных участках.

"Во время инструктажа начальники полиции подчеркнули своим подчиненным о том, что именно на их плечи легла большая ответственность в это знаковое для страны время", - говорится в сообщении.

Акцентировали внимание полицейских на неукоснительном соблюдении законности, обеспечении правопорядка, оперативном реагировании на все правонарушения во время избирательного процесса, личной ответственности за ситуацию на участке.

"После завоза бюллетеней для голосования, сотрудники полиции будут осуществлять круглосуточную охрану, вплоть до завершения процесса голосования и подсчета голосов", - сообщает пресс-служба.

Как ранее сообщалось, с 23 марта полиция Киевской области взяла под охрану 9 окружных избирательных комиссий, а с 25 марта правоохранители области несут службу в усиленном варианте.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Черкассах правоохранители зафиксировали подкуп избирателей представителями одного из кандидатов в президенты. Сотрудники полиции обнаружили крупные суммы денежных средств, большей частью номиналом по 500 грн, а также документацию с персональными данными граждан.

Кроме того, в субботу, 30 марта, в Украине наступает "день тишины" накануне дня голосования на выборах президента. В этот день запрещены любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов.

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