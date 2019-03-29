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У Черкасах поліція зафіксувала підкуп виборців

Новини » Надзвичайні події    29.03.2019 - 19:50
У Черкасах поліція зафіксувала підкуп виборців
Фото: поліція (ch.npu.gov.ua)

На місці події співробітники поліції виявили великі суми грошових коштів

Правоохоронці зафіксували підкуп виборців представниками одного з кандидатів у президенти на вибори 2019 в місті Черкаси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції області.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в одному з офісних приміщень у центрі міста відбувається підкуп виборців на користь одного з кандидатів у президенти. Прибувши на місце, наряд патрульної поліції виявив велику кількість громадян, які стояли в черзі до будівлі.

"В будівлі, де, за попередньою інформацією, роздавали грошові кошти в обмін на зобов'язання віддати свій голос 31 березня за кандидата П., патрульні поліцейські виявили обладнане офісне приміщення з комп'ютерною технікою і коробками грошей на столах", - йдеться в повідомленні.

По приїзду на місце події слідчо-оперативної групи і предметного огляду співробітники поліції виявили великі суми грошових коштів, більшою частиною номіналом по 500 грн, а також документацію з персональними даними громадян, зокрема, списки громадян, навпроти прізвища яких значилися суми грошових коштів в еквіваленті від 2 до 4,5 тис. грн.

"На місці працює слідчо-оперативна група, яка проводить вилучення наявних речових доказів, що можуть свідчити про підкуп виборців, а також опитує громадян, які перебували в офісному приміщенні та біля нього. Найближчим часом цій події буде дана правова кваліфікація", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: поліція (ch.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники правоохоронних органів у 20 березня затримали в місті Дубно (Рівненська область) учасника масштабної мережі підкупу виборців в рамках кампанії виборах 2019. У затриманого вилучили 2,5 млн гривень, які він отримав від київського штабу.

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