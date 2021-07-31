У Києві чоловік стріляв з вікна по перехожих. Його затримали
В Оболонському районі Києва молодий чоловік відкрив вогонь з вікна по перехожих. Він називав їх "хохлами", висловлювався нецензурною лексикою і заявляв, що служить "Росії і Путіну". Його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України.
Співробітники карного розшуку Оболонського управління поліції і патрульні вирахували стрілка і прийшли до нього додому. Правоохоронцям молодий чоловік заявив, що це був "жарт" і він "не дуже розумів, що говорить". За словами чоловіка, йому хотілося, щоб "було смішно".
За даними правоохоронців, стрілка звуть Дмитро Донченко, 1998 року народження. Родом він з Донецька.
Нагадаємо, 25 липня в Києві біля станції метро "Палац спорту" сталася бійка зі стріляниною.
Відмітимо, в Миколаєві в ніч на 22 червня стався конфлікт зі стріляниною. В результаті двоє людей отримали поранення.