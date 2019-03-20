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Поліція Києва відкрила справу за фактом вибуху в житловому будинку

Новини » Надзвичайні події    20.03.2019 - 15:12
Поліція Києва відкрила справу за фактом вибуху в житловому будинку
Фото: місце вибуху (facebook com/borschagovka info)

Був застосований саморобний вибуховий пристрій

У Києві за фактом вибуху у житловому будинку відкрили кримінальне провадження за двома статтями. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначається, 19 березня на вулиці Сулеймана Стальського у Дніпровському районі пролунав вибух у другому під’їзді житлового будинку. За даними поліції, у результаті чоловік, який перебував неподалік, отримав баротравму, його доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу.

"Після ретельного огляду місця події та збору речових доказів вибухотехніки припустили, що був застосований саморобний вибуховий пристрій, призначена експертиза. Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) та за ст. 263-1 (Незаконне виготовлення вибухового пристрою) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Києві стався вибух в автомобілі на проспекті Героїв Сталінграда, 28 в Оболонському районі. Також 4 лютого в Києві невідомі обстріляли з вогнепальної зброї вікна в офісі організації Національної спілки журналістів України на Хрещатику.

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