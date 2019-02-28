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У Києві на Оболоні вибухнув автомобіль

Новини » Надзвичайні події    28.02.2019 - 12:50
У Києві на Оболоні вибухнув автомобіль
Фото: місце події (facebook.com/Olga Vodianna)

Ймовірно, в авто підкинули гранату

У Києві стався вибух в автомобілі на проспекті Героїв Сталінграда, 28 в Оболонському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Киев Оперативный.

Як зазначається, вибухнула граната  в автомобіль Audi. За попередньою інформацією, водія госпіталізували. 

"Щойно в Оболонському районі Києва на проспекті Героїв Сталінграда, 28, стався вибух. За попередньою інформацією - хтось підкинув гранату в автомобіль Audi (KA7777AH). Кажуть, що водія госпіталізовано до лікарні. Деталі події встановлюються", - йдеться в повідомленні.

У столичній поліції інцидент поки не прокоментували.

 

Щойно в Оболонському районі Києва на проспекті Героїв Сталінграда, 28, стався вибух. За попередньою інформацією - хтось підкинув гранату в автомобіль #Audi (#KA7777AH). Кажуть, що водія госпіталізовано до лікарні. Деталі події встановлюються

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 28 лютого 2019 р.

Нагадаємо, на початку лютого у Києві на бульварі Лесі Українки чоловік двічі вистрілив із мисливської рушниці. Зі слів свідків, чоловік вирішив похизуватися перед товаришами своєю рушницею та здійснив два постріли в повітря. Від будь-яких пояснень він відмовився. Правоохоронці вилучили у порушника рушницю та дозвіл на зброю.  

Крім того, 4 лютого у Києві невідомі обстріляли із вогнепальної зброї вікна в офісі організації Національної спілки журналістів України на Хрещатику.

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