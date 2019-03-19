У Києві стався вибух у житловому будинку

Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV)

У Дніпровському районі в під'їзді житлового будинку стався вибух

У Дніпровському районі Києва 19 березня в під'їзді житлового будинку стався вибух невстановленого предмета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За попередньою інформацією лікарів, чоловік, який знаходився біля будинку, отримав баротравму. Також пошкоджено стіни під'їзду і вікна у квартирах. Правоохоронці встановлюють, який саме пристрій вибухнув. Розпочато кримінальне провадження.

Пригода сталася на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі. В поліцію зателефонував чоловік і повідомив про вибух у другому під'їзді.

Зараз на місці події перебувають патрульні, слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної служби.

Вибух у Києві: що відомо на даний момент Опубліковано Інформатор Київ Вівторок, 19 березня 2019 р.

Відео (facebook.com/kiev.informator.ua)

Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують чоловіка, який причетний до вибуху.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Києві стався вибух в автомобілі на проспекті Героїв Сталінграда, 28 в Оболонському районі.

Крім того, 4 лютого в Києві невідомі обстріляли з вогнепальної зброї вікна в офісі організації Національної спілки журналістів України на Хрещатику.