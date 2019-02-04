ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві обстріляли офіс НСЖУ

Новини » Надзвичайні події    04.02.2019 - 16:33
У Києві обстріляли офіс НСЖУ
Фото: НСЖУ

Офіс обстріляли в ніч на 1 лютого, ніхто не постраждав

У Києві невідомі обстріляли із вогнепальної зброї вікна в офісі організації Національної спілки журналістів України на Хрещатику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НСЖУ.

Як повідомляється, офіс обстріляли в ніч на 1 лютого. Про потерпілих в результаті події не повідомляється.

"Пошкоджене вікно-вітрину Київської регіональної організації Національної спілки журналістів України виявили вже в кінці робочого дня і відразу звернулися в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила відповідальний секретар столичної організації НСЖУ Алли Малієнко, у поліції заявили, що за попередніми висновками, мова йде саме про бойову, а не травматичну зброю.

Зараз правоохоронці з'ясовують обставини події, зокрема - досліджують записи з камер спостереження.

Нагадаємо, у Києві сталася стрілянина біля школи у Святошинському районі міста.

Також РБК-Україна писало, що в Києві група невідомих намагалася блокувати роботу одного з підрозділів Національної поліції України.

 

У Тернопільській області п'яний водій збив поліцейського та двох цивільних
Новини України КиївКиївполицияобстрелжурналисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся