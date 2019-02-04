У Києві обстріляли офіс НСЖУ

Фото: НСЖУ

Офіс обстріляли в ніч на 1 лютого, ніхто не постраждав

У Києві невідомі обстріляли із вогнепальної зброї вікна в офісі організації Національної спілки журналістів України на Хрещатику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НСЖУ.

Як повідомляється, офіс обстріляли в ніч на 1 лютого. Про потерпілих в результаті події не повідомляється.

"Пошкоджене вікно-вітрину Київської регіональної організації Національної спілки журналістів України виявили вже в кінці робочого дня і відразу звернулися в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила відповідальний секретар столичної організації НСЖУ Алли Малієнко, у поліції заявили, що за попередніми висновками, мова йде саме про бойову, а не травматичну зброю.

Зараз правоохоронці з'ясовують обставини події, зокрема - досліджують записи з камер спостереження.

Нагадаємо, у Києві сталася стрілянина біля школи у Святошинському районі міста.

Також РБК-Україна писало, що в Києві група невідомих намагалася блокувати роботу одного з підрозділів Національної поліції України.