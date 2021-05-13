Міноборони Ізраїлю направляє додаткові війська для придушення вуличних заворушень

При цьому він підкреслив, що жоден солдат ЦАХАЛ не братиме участь у поліцейській операції. Міністр також зазначив, що зустрівся з мерами 30 ізраїльських міст.

За даними видання, глава Міноборони погодився тимчасово направити в охоплені заворушеннями міста кілька батальйонів спецпідрозділів поліції, що охороняють кордон, і резервістів.

Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і Палестиною триває третю добу, число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили близько 2 000 ракет з сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. Сьогодні палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.

На цьому тлі в ряді міст Ізраїлю спалахнули заворушення. Групи арабських громадян Ізраїлю нападали на євреїв. У свою чергу євреї, які дотримуються праворадикальних позицій, нападали на вулицях на арабів, громили їх магазини. Для припинення заворушень у населених пунктах було введено комендантську годину.