Поліція Ізраїлю порекомендувала пред'явити Нетаньяху звинувачення у корупції

Фото: Біньямін Нетаняху (flickr.com/israelipm)

Звинувачення можуть бути пред'явлені у зв'язку з розслідуванням стосовно новинного сайту

Поліція Ізраїлю порекомендувала пред'явити звинувачення в корупції прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху і його дружині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Звинувачення Нетаньяху можуть бути пред'явлені у зв'язку з розслідуванням стосовно новинного веб-сайту і телекомунікаційної компанії. Зокрема, поліція в неділю заявила, що розслідування виявило достатньо доказів, щоб пред'явити звинувачення. При цьому прем'єр-міністр заперечує звинувачення в корупції.

Нагадаємо, раніше Біньяміна Нетаньяху допитували в рамках розслідування корупційних взаємовідносин його наближених з керівництвом найбільшої телекомунікаційної компанії "Безек"

Ізраїльська поліція рекомендувала висунути Нетаньяху звинувачення в корупції. Сам прем'єр проходить підозрюваним по двом іншим корупційним справам. Зокрема, так звана "справа 1000" стосується отримання Нетаньяху дорогих подарунків, сумарну вартість яких слідство оцінило майже у 300 тис. доларів. У "справі 2000" йдеться про спроби Нетаньяху домовитися з власником одного з найбільших в країні видавничих домів "Едіот Ахронот" про позитивне висвітленні діяльності уряду.