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Полиция Израиля порекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции

Новости » Общество    02.12.2018 - 11:46
Полиция Израиля порекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции
Фото: Биньямин Нетаняху (flickr.com/israelipm)

Обвинения могут быть предъявлены в связи с расследованием в отношении новостного вебсайта

Полиция Израиля порекомендовала предъявить обвинения в коррупции премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и его жене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Обвинения Нетаньяху могут быть предъявлены в связи с расследованием в отношении новостного вебсайта и телекоммуникационной компании. В частности, полиция в воскресенье заявила, что их расследование обнаружило достаточно доказательств того, чтоб предъявить обвинения. При этом премьр-министр отрицает обвинения в коррупции. 

Напомним, ранее Биньямина Нетаньяху допрашивали в рамках расследования  коррупционных взаимоотношений его приближенных с руководством крупнейшей телекоммуникационной компании "Безек"

Израильская полиция рекомендовала выдвинуть Нетаньяху обвинения в коррупции. Сам премьер проходит подозреваемым по двум другим коррупционным делам. В частности, так называемое "дело 1000" касается получения Нетаньяху дорогих подарков, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тыс. долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках Нетаньяху договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства.

 

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