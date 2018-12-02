Полиция Израиля порекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции

Фото: Биньямин Нетаняху (flickr.com/israelipm)

Обвинения могут быть предъявлены в связи с расследованием в отношении новостного вебсайта

Полиция Израиля порекомендовала предъявить обвинения в коррупции премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и его жене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Обвинения Нетаньяху могут быть предъявлены в связи с расследованием в отношении новостного вебсайта и телекоммуникационной компании. В частности, полиция в воскресенье заявила, что их расследование обнаружило достаточно доказательств того, чтоб предъявить обвинения. При этом премьр-министр отрицает обвинения в коррупции.

Напомним, ранее Биньямина Нетаньяху допрашивали в рамках расследования коррупционных взаимоотношений его приближенных с руководством крупнейшей телекоммуникационной компании "Безек"

Израильская полиция рекомендовала выдвинуть Нетаньяху обвинения в коррупции. Сам премьер проходит подозреваемым по двум другим коррупционным делам. В частности, так называемое "дело 1000" касается получения Нетаньяху дорогих подарков, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тыс. долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках Нетаньяху договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства.