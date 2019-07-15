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В Італії вилучили зброю у ультраправих, які воювали на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    15.07.2019 - 13:57
В Італії вилучили зброю у ультраправих, які воювали на Донбасі
Фото: вилучену зброю та нацистської символіка (ansa.it)

У ході спецоперації затримано три людини

Поліція Італії провела спецоперацію на півночі країни, в ході якої вилучено арсенал зброї, яку могли використовувати в бойових діях на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство ANSA.

Повідомляється, що військова зброя, включаючи автоматичні гвинтівки останнього покоління, була конфіскованао поліцією в різних містах північної Італії. Крім того, в ході операції по боротьбі з тероризмом в Уцигосе і Турин-Дигосе заарештовано три людини.

Також обшуки пройшли в ряді інших міст Італії: Мілані, Варезі, Павії, Новарі і Форлі.

Один із затриманих, 50-річний Фабіо Дель Берджоло, колишній інспектор по боротьбі з шахрайством на митниці, який в 2001 році був кандидатом в Сенат від Forza Nuova в коледжі Галларате.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сербії винесли кілька судових вироків за найманцям, які воювали на Донбасі.

Крім того, повідомлялося, що Україна ідентифікувала десятки тисяч російських кадрових військових, які воювали на Донбасі і анексували Крим.

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