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В Италии изъяли оружие у ультраправых, воевавших на Донбассе

Новости » Происшествия    15.07.2019 - 13:57
В Италии изъяли оружие у ультраправых, воевавших на Донбассе
Фото: изъятое оружие и нацисткая символика (ansa.it)

В ходе спецоперации задержаны три человека

Полиция Италии провела спецоперацию на севере страны, в ходе которой изъят арсенал оружия, которое могли использовать в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агенство ANSA.

Сообщается, что военное оружие, включая автоматические винтовки последнего поколения, было конфисковано полицией в различных городах северной Италии. Кроме того, в ходе операции по борьбе с терроризмом в Уцигосе и Турин-Дигосе арестовано три человека.

Также обыски прошли в ряде других городов Италии: Милане, Варезе, Павии, Новари и Форли.

Один из задержанных, 50-летний Фабио Дель Берджоло, бывший инспектор по борьбе с мошенничеством на таможне, который в 2001 году был кандидатом в Сенат от Forza Nuova в колледже Галларате.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сербии вынесли несколько судебных приговоров по наемникам, которые воевали на Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что Украина идентифицировала десятки тысяч российских кадровых военных, которые воевали на Донбассе и аннексировали Крым. 

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