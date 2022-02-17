Поліція не виключає провокацій щодо дипустанов РФ

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич не виключив, що цієї неділі - в день пам'яті Героїв "Небесної Сотні" - можливі провокації з боку РФ. Зокрема, щодо дипломатичних установ країни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"На цей день ми розуміємо, що можуть бути провокації, можуть бути ситуації, спровоковані країною-агресором. Навіть провокації ми розглядаємо щодо дипустанов РФ. Ми до цього готові і розглядаємо варіант посилення додатковими силами, в тому числі в Києві", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Україні ввели посилений несення служби правоохоронцями через загрозу вторгнення РФ. Режим можуть продовжити після 20 лютого.

Раніше повідомлялося, що сьогодні на Донбасі загострення, бойовики з початку доби 29 разів порушували режим "тиші".

При цьому окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській і селище Врубівка Попаснянського району Луганської області, в результаті якого снаряд влучив у ліцей та газопровід.