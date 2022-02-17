ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Поліція не виключає провокацій щодо дипустанов РФ

Новость на русском →
Києва, Четвер 17 лютого 2022 15:33
Поліція не виключає провокацій щодо дипустанов РФ Фото: заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич не виключив, що цієї неділі - в день пам'яті Героїв "Небесної Сотні" - можливі провокації з боку РФ. Зокрема, щодо дипломатичних установ країни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"На цей день ми розуміємо, що можуть бути провокації, можуть бути ситуації, спровоковані країною-агресором. Навіть провокації ми розглядаємо щодо дипустанов РФ. Ми до цього готові і розглядаємо варіант посилення додатковими силами, в тому числі в Києві", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Україні ввели посилений несення служби правоохоронцями через загрозу вторгнення РФ. Режим можуть продовжити після 20 лютого.

Раніше повідомлялося, що сьогодні на Донбасі загострення, бойовики з початку доби 29 разів порушували режим "тиші".

При цьому окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській і селище Врубівка Попаснянського району Луганської області, в результаті якого снаряд влучив у ліцей та газопровід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація полиция
NEWS
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
DAILY
Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно