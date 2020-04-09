Поліція має дані понад 50 тисяч осіб, які погодилися на самоізоляцію

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці контролюють самоізоляцію українців

Понад 50 тисяч українців, які погодилися на самоізоляцію через коронавірус, занесені до спеціальної бази поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Національної поліції Ігоря Клименка для "Інтерфакс-Україна".

За словами Клименка, правоохоронці контролюють дотримання самоізоляції українцями та проводять роз'яснювальну роботу. Для контролю було створену спеціальну базу даних.

"На сьогодні понад 50 тисяч людей перебувають у цій базі даних. Тобто, кожен поліцейський за допомогою планшета може перевірити кожного громадянина, чи перебуває він у тому місці, яке зазначив в інформаційному повідомленні", - пояснив він.

Крім того, правоохоронці спілкуються з українцями на самоізоляції за допомогою телефонів та пояснюють необхідність дотримання обмежувальних заходів.

"Наразі набагато легше (переконати у необхідності самоізоляції - ред.), вже є розуміння ситуації й в усьому світі, і в Україні. Більшість громадян розуміє, що ця біда вже на нашій території", - додав керівник Нацполіції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 квітня прикордонники виявили та затримали п'ятьох порушників самоізоляції. Особи погодилися на проходження самоізоляції, однак не дотрималися її та намагалися залишити територію України.