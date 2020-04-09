Полиция имеет данные более 50 тысяч человек, согласившихся на самоизоляцию

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители контролируют самоизоляцию украинцев

Более 50 тысяч украинцев, согласившихся на самоизоляцию из-за коронавируса, занесены в специальную базу полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Национальной полиции Игоря Клименко для "Интерфакс-Украина".

По словам Клименко, правоохранители контролируют соблюдение самоизоляции украинцами и проводят разъяснительную работу. Для контроля была создана специальная база данных.

"По состоянию на сегодня более 50 тысяч человек находятся в этой базе данных. То есть, каждый полицейский с помощью планшета может проверить каждого гражданина, находится он в том месте, которое отметил в информационном сообщении", - пояснил он.

Кроме того, правоохранители общаются с украинцами на самоизоляции с помощью телефонов и объясняют необходимость соблюдения ограничительных мероприятий.

"Сейчас гораздо легче (убедить в необходимости самоизоляции - ред.), уже есть понимание ситуации и во всем мире, и в Украине. Большинство граждан понимает, что эта беда уже на нашей территории", - добавил руководитель Нацполиции.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 апреля пограничники обнаружили и задержали пятерых нарушителей самоизоляции. Лица согласились на прохождение самоизоляции, однако не сдержали ее и пытались покинуть территорию Украины.