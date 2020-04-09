ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прикордонники затримали ще 5 порушників карантину

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 14:58
Прикордонники затримали ще 5 порушників карантину
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Порушники намагалися залишити територію України

За минулу добу, 8 квітня, прикордонники виявили 5 порушників карантину через коронавірус в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Вчора у пункті пропуску "Гоптівка" у Харківській області прикордонники виявили двох українців, які, попри згоду на самоізоляцію, намагалися покинути територію України.

У пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею, військовослужбовці затримали поляка, який має право на постійне проживання в Україні, та українця, які також порушили умови карантину.

Ще одного порушника самоізоляції прикордонники затримали в Ізмаїльському морському торгівельному порту. Чоловік 2 квітня перетнув контрольний пункт "Чаплинка" та надав згоду на самоізоляцію, однак не дотримався її.

"За всіма фактами прикордонники проінформували співробітників Нацполіції, які притягнули порушників до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП", - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, 7 квітня прикордонники виявили 7 осіб, який намагалися залишити територію України, попри згоду на самоізоляцію. Більшість з них зупинили під час виїзду до Польщі на кордоні у Львівській області. Відносно порушників карантину поліція склала адміністративні протоколи.

У Хмельницькому з підозрою на коронавірус помер медик Київська ОДА допустила продовження карантину до осені
Новини України Государственная пограничная службакарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся