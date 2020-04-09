Прикордонники затримали ще 5 порушників карантину

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Порушники намагалися залишити територію України

За минулу добу, 8 квітня, прикордонники виявили 5 порушників карантину через коронавірус в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Вчора у пункті пропуску "Гоптівка" у Харківській області прикордонники виявили двох українців, які, попри згоду на самоізоляцію, намагалися покинути територію України.

У пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею, військовослужбовці затримали поляка, який має право на постійне проживання в Україні, та українця, які також порушили умови карантину.

Ще одного порушника самоізоляції прикордонники затримали в Ізмаїльському морському торгівельному порту. Чоловік 2 квітня перетнув контрольний пункт "Чаплинка" та надав згоду на самоізоляцію, однак не дотримався її.

"За всіма фактами прикордонники проінформували співробітників Нацполіції, які притягнули порушників до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП", - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, 7 квітня прикордонники виявили 7 осіб, який намагалися залишити територію України, попри згоду на самоізоляцію. Більшість з них зупинили під час виїзду до Польщі на кордоні у Львівській області. Відносно порушників карантину поліція склала адміністративні протоколи.