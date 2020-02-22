ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВС наполягає на арешті причетного до сутичок у Нових Санжарах

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 13:41
МВС наполягає на арешті причетного до сутичок у Нових Санжарах
Фото: протести у Нових Санжарах (РБК-Україна)

Порушнику сьогодні, 22 лютого, оберуть запобіжний захід

Сторона обвинувачення буде наполягати на арешті учасника сутичок у Нових Санжарах. Про це на брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко, передає РБК-Україна.

За словами Варченка, обвинувачення проситиме обрати запобіжний захід у вигляді арешту чоловіку, який намагався здійснити наїзд автомобілем на військовослужбовців Національної гвардії.

"Мова йде про затриманого, який був затриманий у порядку статті 208 КПК і звинувачується у погрозі насильства щодо працівника правоохоронного органу та обвинувачується за 345 статтею Кримінального кодексу України. Сьогодні для нього обиратиметься судом запобіжних захід, і ми наполягаємо, щоб цей запобіжний захід був тримання під вартою", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що поліція буде звертатися до суду з вимогою обрати запобіжний захід у вигляді арешту для шістьох учасників протестів у Нових Санжарах. Наразі правоохоронці готують підозри для правопорушників.

Як відомо, 20 лютого в селищі Нові Санжари місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Уханя. Протестувальники влаштовували сутички з правоохоронцями та блокували дорогу до медичного центру.

В результаті сутичок у Нових Санжарах постраждали 9 правоохоронців та один цивільний. Місцеві жителі закидали камінням автобуси з евакуйованими громадянами та правоохоронців.

Данілов розповів, хто підбурював натовп у Нових Санжарах Секретар РНБО відправився у Нові Санжари
Новини України Полтавская областьарештстолкновения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся